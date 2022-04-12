Pakistan'ın Peşaver kentinde bir araya gelen çok sayıda kişi, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in Pakistan Ulusal Meclisinde başbakan seçilmesini kutladı. Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Şahbaz Şerif kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir? merak etti. İşte detaylar...

ŞAHBAZ ŞERİF KİMDİR?

Şahbaz Şerif (d. 23 Eylül 1951), Pakistanlı siyasetçi ve Pakistan'ın günümüzdeki başbakanıdır. Eski Başbakan İmran Han'ın görevden alınması sonrası Pakistan Meclisi tarafından 11 Nisan 2022'de Pakistan başbakanı seçildi.

Şahbaz Şerif doğum tarihi : 23 Eylül 1951

23 Eylül 1951 Şahbaz Şerif kaç yaşında : 70 yaşında

70 yaşında Şahbaz Şerif nereli : Pakistan

Pakistan Şahbaz Şerif mesleği ne : Başbakan

PAKİSTAN'IN YENİ BAŞBAKANI KİMDİR?

Pakistan meclisinde yapılan oylamada muhalefet blokunun adayı Şahbaz Şerif, başbakanlığa seçildi.

Yerel basındaki haberlere göre, güvensizlik oylamasıyla görevinden düşürülen eski Başbakan İmran Han'dan boşalan koltuk için bugün mecliste oylama yapıldı.

Meclisteki oylamada, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif 174 oy aldı. Seçimleri boykot ederek istifa ettiklerini açıklayan Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi oy elde edemedi.

Meclis çoğunluk sınırı olan 172'nin üzerinde oy alan PML-N lideri Şahbaz Şerif, ülkenin yeni ve 23. Başbakanı seçildi.

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