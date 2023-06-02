Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu ne iş yapıyor, mesleği ne? Şahap Kavcıoğlu hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda merak edilmekte olan isimler arasında Şahap Kavcıoğlu'da yer alıyor ve bu nedenle internet üzerinde Şahap Kavcıoğlu kimdir? Araştırılmakta. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir? Göksu Öngören kaç yaşında, ne iş yapıyor? Göksu Öngören hayatı ve biyografisi!

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile devam edilmeyecek, yerine düşünülen 3 isim var

Şahap Kavcıoğlu kimdir? Sorusu, Şahap Kavcıoğlu hakkında merak edilmekte olan detayları araştıran kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu haberimizde merak eden kullanıcılar için Şahap Kavcıoğlu kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir? Göksu Öngören kaç yaşında, ne iş yapıyor? Göksu Öngören hayatı ve biyografisi!

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir.

Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.

Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir.

'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.