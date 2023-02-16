Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Şahap Kavcıoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Şahap Kavcıoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli? Şahap Kavcıoğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Şahap Kavcıoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Şahap Kavcıoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında, nereli? Şahap Kavcıoğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu (d. 23 Mayıs 1967; Bayburt), Türk bankacı, ekonomist, siyasetçi ve mevcut Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı. Halit ve Naime Kavcıoğlu çiftinin çocukları olarak 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta doğdu.[1] Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden lisans derecesi ile mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünden denetim uzmanı olarak mezun oldu. Daha sonra İngiltere'deki Hastings Collage'da işletme üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Kavcıoğlu, 2014 yılında "Makro İktisat" alanında Doçent ünvanını, 2019 yılında Profesör unvanını aldı. Kavcıoğlu kariyerine Esbank TAŞ'de müfettiş yardımcısı olarak başladı. Aynı bankada sırasıyla müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Daha sonra Halkbank İstanbul Bölge Koordinatörü olarak çalıştı. Aynı bankada, perakende bankacılık, kredi politikaları ve insan kaynakları ve organizasyonundan sorumlu genel müdür yardımcılığına getirildi. Ayrıca, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfının başkanlığını yürüttü. Kasım 2015 genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisinden Bayburt milletvekili seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26. dönem milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk delegasyonu üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu milletvekilliğinin sona ermesinden sonra Ağustos 2018'de VakıfBank yönetim kurulu başkan vekilliği ve VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.[Ayrıca, Ocak 2020'den beri Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulunun Bankacılık bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktaydı. 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atandı.