FOX TV'nin sevilen dizisi Şahane Hayatım Çarşamba günü 2. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Şahane Hayatım yeni bölüm (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Şahane Hayatım Her Çarşamba FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Şahane Hayatım 2. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Şahane Hayatım Yeni bölüm (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

ŞAHANE HAYATIM YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Şahane Hayatım her Çarşamba FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Şahane Hayatım yeni bölümü her çarşamba saat 19.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Şahane Hayatım Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

ŞAHANE HAYATIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

FOX TV'nin sevilen dizisi "Şahane Hayatım" her Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Şahane Hayatım " her çarşamba saat 19.00'de FOX TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI KİMLER?

Hilal Altınbilek,

Onur Tuna,

Yiğit Özşener,

Gökçe Eyüboğlu,

Serkan Keskin,

Sumru Yavrucuk

ŞAHANE HAYATIM KONUSU NE?

Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alan diziden yayınlanan yeni tanıtımda Şebnem'in geçmişinden günümüze değişimine tanık oluyoruz. Tanıtımda yer alan 'bazen bir kızın bir şeyler yapması gerekir' ve 'herkes sana haydut diyorsa belki de haydut olman gerekiyordur' cümleleri hikayeye dair ipuçları veriyor.

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alıyor.