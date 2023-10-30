Yeni dizi Şahane Hayatım'ın konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu olmuştur. Dizinin hikayesi ve oyuncularının kim olduğu hakkında detaylı bilgiler araştırılmaktadır. Peki, Şahane Hayatım konusu ne, uyarlama mı? Şahane Hayatım dizisi gerçek hikaye mi? İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Şahane Hayatım konusu nedir araştırılan konular arasında yer alıyor. Şahane Hayatım ilk bölümüyle Çarşamba günü ekranlara gelecek. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Şahane Hayatım'ın gerçek hikayesi araştırılmaktadır. Peki, Şahane Hayatım konusu ne, uyarlama mı? Şahane Hayatım dizisi gerçek hikaye mi? Detaylar haberimizde...

ŞAHANE HAYATIM KONUSU NE?

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI KİMLER?

Şahane Hayatım oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Nesrin Cevadzade, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Keskin, Sumru Yavrucuk gibi ünlü isimler yer almaktadır.