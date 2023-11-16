FOX TV ekranlarının yeni dizisi 'Şahane Hayatım'ın diziseverlerin ilgi odağı oldu. Şahane Hayatım hangi gün? Sorusu, diziyi izlemek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Şahane Hayatım hangi gün? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Şahane Hayatım hangi gün? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. "Şahane Hayatım ne zaman başlıyor, hangi kanalda, saat kaçta?" Merak ediliyor. Peki, Şahane Hayatım hangi gün? Şahane Hayatım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN?

"Şahane Hayatım," Hilal Altınbilek, Onur Tuna, ve Yiğit Özşener'in başrollerde olduğu eğlenceli bir dizi. Şahane Hayatım dizisi ise her Çarşamba akşamı saat 20.00'de, izleyicilerle buluşuyor.

ŞAHANE HAYATIM KONUSU NE?

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI KİMLER?

Şahane Hayatım oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Nesrin Cevadzade, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Keskin, Sumru Yavrucuk gibi ünlü isimler yer almaktadır.