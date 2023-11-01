FOX TV ekranlarının yeni dizisi 'Şahane Hayatım' diziseverlerin ilgi odağı oldu. Yeni dizi hakkında Şahane Hayatım hangi gün hangi kanalda? Şahane Hayatım konusu ne, oyuncuları kim gibi konular araştırıldı.

Şahane Hayatım hangi gün hangi kanalda? Şahane Hayatım konusu ne, oyuncuları kim?

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Şahane Hayatım hangi gün hangi kanalda? Şahane Hayatım konusu ne, oyuncuları kim?

ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN HANGİ KANALDA?

Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın yer aldığı yeni dizi 'Şahane Hayatım'ın yayın günü belli oldu. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 1 Kasım Çarşamba ekranlarda izleyicisiyle buluştu.

Yayın günü ve saati: Çarşamba 20.00

ŞAHANE HAYATIM KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Hayata büyük haksızlıklarla gelen, bunları aşmak için çok çalışan ve bu yolda her şeyi feda edip, şahane bir hayata sahip olan Şebnem'in (Hilal Altınbilek) sarsıcı hikayesine tanıklık edeceğimiz diziden yayınlanan yeni tanıtımda Şebnem'in suç dolu geçmişi peşini bırakmıyor. Şebnem'in zengin kocası Onur'la (Yiğit Özşener) tanışıp evlendiği anların yer aldığı tanıtımda kayınvalidesi Aysel'in (Sumru Yavrucuk) Şebnem'e "Onur'a söylediğin her şey yalan!" dediği anlar dikkat çekiyor. Şebnem'in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi'nin (Serkan Keskin) yeniden karşısına çıktığı ve Şebnem'in yeni hayatına geçişinin ilk tanığı, hatta tek arkadaşı olan Didem'i (Gökçe Eyüboğlu) gördüğümüz yeni tanıtıma cinayet başkomiseri Mesut'un (Onur Tuna) sözleri damga vuruyor.

Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alan diziden yayınlanan yeni tanıtımda Şebnem'in geçmişinden günümüze değişimine tanık oluyoruz. Tanıtımda yer alan 'bazen bir kızın bir şeyler yapması gerekir' ve 'herkes sana haydut diyorsa belki de haydut olman gerekiyordur' cümleleri hikayeye dair ipuçları veriyor.