Popüler dizi Şahane Hayatım'ın oyuncu kadrosu ve karakterleri merak konusu oldu. Dizi severler, bu başarılı yapımın oyuncularını ve canlandırdıkları karakterleri araştırıyor. Peki, Şahane Hayatım dizisi oyuncuları kimler? Şahane Hayatım oyuncu kadrosu ve karakterleri kim? İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Şahane Hayatım için geri sayım başladı. Tanıtımıyla dikkat çeken dizinin ilk bölümü merak konusu oldu. Şahane Hayatım dizisinde rol alan ünlüler kimlerdir araştırılmaktadır. Arama motorlarında Şahane Hayatım oyuncu kadrosu sorgulatılıyor. Peki, Şahane Hayatım dizisi oyuncuları kimler? Şahane Hayatım oyuncu kadrosu ve karakterleri kim? Detaylar haberimizde...

ŞAHANE HAYATIM KONUSU NE?

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI KİMLER?

Şahane Hayatım oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Nesrin Cevadzade, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Keskin, Sumru Yavrucuk gibi ünlü isimler yer almaktadır.