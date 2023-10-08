ŞAHANE HAYATIM dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Şahane Hayatım ne zaman başlıyor, hangi kanalda, saat kaçta?

"Şahane Hayatım ne zaman başlıyor, hangi kanalda, saat kaçta?" Merak ediliyor. Ay Yapım imzalı, merakla beklenen dizi 'Şahane Hayatım'ın yeni tanıtımı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan afişiyle çok konuşulan dizi, tanıtımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Şahane Hayatım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar…

Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın yer aldığı Şahane Hayatım ; Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimlerden oluşan kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle çok yakında seyirci ile buluşacak. Peki, Şahane Hayatım dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Şahane Hayatım ne zaman başlıyor, hangi kanalda, saat kaçta?

ŞAHANE HAYATIM DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alan diziden yayınlanan yeni tanıtımda Şebnem'in geçmişinden günümüze değişimine tanık oluyoruz. Tanıtımda yer alan 'bazen bir kızın bir şeyler yapması gerekir' ve 'herkes sana haydut diyorsa belki de haydut olman gerekiyordur' cümleleri hikayeye dair ipuçları veriyor.

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI

Hilal Altınbilek,

Onur Tuna,

Yiğit Özşener,

Gökçe Eyüboğlu,

Serkan Keskin,

Sumru Yavrucuk

ŞAHANE HAYATIM NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ay Yapım'ın çok yakında ekrana gelecek Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk'u kadrosunda buluşturan yeni dizisi Şahane Hayatım'ın dikkat çekici afişi yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde çekimlere başlayan Ay Yapım'ın yeni dizisi Şahane Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve izleyicileri her bölüm ekranlara kilitleyecek hikayesiyle çok yakında başlıyor. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini üstlendiği Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimleri kadrosunda bir araya getiren dizinin afişi yayınlandı. Tamirhane dokusundaki afiş dizinin dünyasına dair merakı artırıyor.

Şahane Hayatım, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alıyor. Şebnem'in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi (Serkan Keskin), şimdi başına sardığı ve çok etkilendiği cinayet başkomiseri Mesut (Onur Tuna), "zengin koca"nın kelime anlamı olan Onur (Yiğit Özşener), Onur'a musallat olmuş ve onu Şebnem'den boşatmaya çalışan Melisa (Nesrin Cavadzade) ve Şebnem'in asıl büyük düşmanı yüceler yücesi, Onur'un annesi Aysel (Sumru Yavrucuk) ile bir kadının kaç cephede savaşabilir? sorusunun cevabı aşk, entrika, gerilim ve heyecan dolu sahnelerle izleyicilerle buluşacak.

Şahane Hayatım çok yakında!