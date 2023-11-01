Şahane Hayatım CANLI izle! FOX TV Şahane Hayatım CANLI izleme linki!

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Şahane Hayatım CANLI izleme linki var mı? FOX TV Şahane Hayatım CANLI izleme linki!

ŞAHANE HAYATIM HANGİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin uçurumların ve ayrıcalıklı insanların dünyasında başarılı, burslu, matematik şampiyonu bir genç kız… Etrafını sarmış ilgisizliğe, sevgisizliğe, hoyratlığa rağmen hayallerini ayakta tutmaya çalışıyor. Hayatın her hücresine işlemiş adaletsizlik ise onu çok büyük bir seçim yapmaya ve haydut olmaya zorluyor.

Genç Şebnem bu gidişata karşı durmayı bırakıp, rüzgarı arkasına almaya karar veriyor. Çünkü bazen bir kızın bir şeyler yapması lazım.

Gümüşçülerin gelini, cemiyetin kraliçesi Şebnem… Güzelliğiyle ve tarzıyla göz kamaştırıyor. İki çocuğu ve gözde kocasıyla şahane hayatının tadını çıkarıyor. Ve istediği evi aldırmak için kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapıyor. Ancak bu tatlı gidişat, beklenmedik bir misafirle tehlikeli bir fırtınaya tutuluyor. Şebnem'in kimsenin bilmediği karanlık geçmişinden çıkıp gelen Niyazi, hayallere sığmayacak fedakarlıklarla kurduğu bu hayatı onun başına yıkmaya yemin etmiş.

Şebnem, Niyazi tehlikesini başından atmak için ne gerekiyorsa yapacak. Fakat işler hiç de onun istediği gibi gitmeyecek ve sonunda kendini çetin bir ayakta kalma savaşı içinde bulacak.

Canavarlara karşı tek başına savaşırken, gerçek benliğini keşfedecek olan Şebnem, kendi hikayesini cesurca baştan yazacak.

ŞAHANE HAYATIM HANGİ GÜN HANGİ KANALDA?

Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın yer aldığı yeni dizi 'Şahane Hayatım'ın yayın günü belli oldu. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, ilk bölümüyle 1 Kasım Çarşamba ekranlarda izleyicisiyle buluştu.

Yayın günü ve saati: Çarşamba 20.00

ŞAHANE HAYATIM KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Hayata büyük haksızlıklarla gelen, bunları aşmak için çok çalışan ve bu yolda her şeyi feda edip, şahane bir hayata sahip olan Şebnem'in (Hilal Altınbilek) sarsıcı hikayesine tanıklık edeceğimiz diziden yayınlanan yeni tanıtımda Şebnem'in suç dolu geçmişi peşini bırakmıyor. Şebnem'in zengin kocası Onur'la (Yiğit Özşener) tanışıp evlendiği anların yer aldığı tanıtımda kayınvalidesi Aysel'in (Sumru Yavrucuk) Şebnem'e "Onur'a söylediğin her şey yalan!" dediği anlar dikkat çekiyor. Şebnem'in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi'nin (Serkan Keskin) yeniden karşısına çıktığı ve Şebnem'in yeni hayatına geçişinin ilk tanığı, hatta tek arkadaşı olan Didem'i (Gökçe Eyüboğlu) gördüğümüz yeni tanıtıma cinayet başkomiseri Mesut'un (Onur Tuna) sözleri damga vuruyor.

Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alan diziden yayınlanan yeni tanıtımda Şebnem'in geçmişinden günümüze değişimine tanık oluyoruz. Tanıtımda yer alan 'bazen bir kızın bir şeyler yapması gerekir' ve 'herkes sana haydut diyorsa belki de haydut olman gerekiyordur' cümleleri hikayeye dair ipuçları veriyor.