Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağı, kasım ayının son günlerinin gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Peki, Şahane Cuma ne zaman 2022? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Black Friday ne zaman?

Alışveriş severler, birçok markanın fiyatlarında indirim yapacağı Black Friday gününün tarihini araştırmaya başladı. Black Friday indirimleri dünya çapında geçerli oluyor. Peki, Şahane Cuma ne zaman 2022? Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlayacak? Black Friday ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

ŞAHANE CUMA NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Farklı marka ve mağaza, söz konusu indirim sürecini erken veya geç başlatabiliyorken, indirim günlerini de uzatabiliyor. Ancak Black Friday bu yıl 25 Kasım Cuma gününe denk geliyor.

BLACK FRİDAY HAKKINDA

ABD'de Şükran günü olan Kasım'ın dördüncü cuma gününü ifade ediyor ve 1952'den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler yapılıyor.

Dükkanların çok erken bir saatte hava aydınlanmadan açılması ve hava kararmadan da kapanmaması nedeniyle de bu güne 'black' adı veriliyor. Bu tabirin ilk kez Philadelphia kentinde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Bu ifade tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedildi.