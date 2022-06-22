Şahan Gökbakar yangın videosu merak ediliyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılan yangınla ilgili oyuncu Şahan Gökbakar art arda paylaşımlar yaparak duruma isyan etti. Peki, Şahan Gökbakar yangın videosu ve paylaşımı! Şahan Gökbakar Twitter üzerinden ne dedi? İşte detaylar...

ŞAHAN GÖKBAKAR YANGIN PAYLAŞIMI

Geçtiğimiz yaz aylarında çıkan yangınlarda olay yerinden yayın yaparak milyonlarca kişiye ulaşan Gökbakar, "Marmaris yine yanıyor. Nerede bu uçaklar? 1 adet helikopter görülmüş. 3 ayrı yer yanıyor. Bütün kış söyledik. Bu sezon alarmda olmamız lazımdı" dedi.

ART ARDA PAYLAŞIMLARLA İSYAN ETTİ

Sosyal medyada da kısa süren gündemin zirvesine oturan yangınlar ilgili oyuncu Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşımlar geldi.

"NEREDE BU UÇAKLAR?"

Geçtiğimiz yıl Marmaris'te çıkan yangınları ilk günden beri takip eden ve olay yerinden yaptığı yayınlarla kamuoyunu bilgilendiren Gökbakar, "Marmaris Bördübet yanıyor. Bütün kış defalarca söyledik... Nerede bu uçaklar!... 1 adet helikopter görülmüş. 3 ayrı yer yanıyor" dedi.

"BU SEZON ALARMDA OLMANIZ LAZIMDI"

Gökbakar, ikinci paylaşımında ise, "Su atan helikopterden bu video... Bir tane helikopter ne yapsın bu yangına... Şuraya bakın... Marmaris yine yanıyor. Bütün kış söyledik. Uçaklar nerede? Bu sezon alarmda olmamız lazımdı. Ama nafile..." ifadelerini kullandı.

"KIŞ BOYU SÖYLEDİM"

Bir sonraki paylaşımında ise Gökbakar, "Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın... Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede uçaklar??? Uçaklar nerede??? Bu yangın yine o kadar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık! Kış boyu bu anı söyledim! Nerede bu uçaklar?" dedi.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA BÖLGEDEN UÇAK ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Gökbakar, geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleşen yangına müdahale için söndürme uçaklarının bölgeye gelmesi için sık sık çağrı yapmıştı.

Haberler.com - Gündem