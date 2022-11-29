Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kardeşi olan Togan Gökbakar hakkında merak edilenler var. Recep İvedik serisi ile dikkatleri üzerine çeken Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar kimdir? Togan Gökbakar kaç yaşında, nereli? Togan Gökbakar hayatı!

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar kimdir? sorusu aratılıyor. Recep İvedik serisi ile büyük ilgi toplayan Şahan Gökbakar'ın kardeşi olan isim arama motorlarında aratılıyor. İşte detaylar...

TOGAN GÖKBAKAR KİMDİR?

Togan Gökbakar 29 Mayıs 1984, İzmir'de doğan Türk sinema film yönetmeni ve senaristi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın kardeşidir. Birçok sinema filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yapmıştır. 2006 yılındaki 13. Altın Koza Film Festivali'nde yönetmenliğini yaptığı Gen filmi ile Umut Veren Genç Yönetmen Ödülü'nü kazanmıştır