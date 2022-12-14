Birçok projede yer alan Şahan Gökbakar şimdi ise bir dizi projesine adım attı. Son günlerde Recep İvedik tiplemesi ile gündemde yerini alan ismin yeni projesi ise heyecanla araştırılıyor. Peki, Şahan Gökbakar dizisi ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar dizisi nerede yayınlanacak?

Recep İvedik 7 ile çok konuşulan Şahan Gökbakar bu sefer de dizi çekecek

Recep İvedik 7 ile son zamanlarda gündemde yer alan Şahan Gökbakar şimdi ise bir dizi projesi ile izleyici ile buluşacak. Büyük hayran kitlesine hakim olan Şahan Gökbakar'ın dizisi ise sevenleri tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Şahan Gökbakar dizisi ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar dizisi nerede yayınlanacak? sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizde.

ŞAHAN GÖKBAKAR DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'nin ardından marka yüzü olduğu Disney Plus'a bir de dizi çekecek. "Celal ile Ceren" benzeri yapılması planlanan dizi 8 bölümden oluşacak ve yönetmenliğini Togan Gökbakar yapacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökbakar filmin hemen ardından bir de dizi film film hazırlıyor. Henüz ismi netleşmeyen dizi Gökbakar'ın 2013 yapımı "Celal ile Ceren" tadında olacak. Togan Gökbakar'ın yöneteceği dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Çekimlerine yakın zamanda başlanması planlanan dizide Gökbakar'a kimin eşlik edeceği ise henüz bilinmiyor.

ŞAHAN GÖKBAKAR DİZİSİ KONUSU NE?

Dizide eğitimli, kültürlü bir kadın olan Ece ile kendisine son derece zıt özelliklere sahip eşi Erdal'ın renkli hayatı esprili bir dille anlatılacak. Çiftin ailesi, mahalle arkadaşları da dizide yer alacak. Ayrıca magazin programları yorumcuları, ünlü restoranların fenomen sahipleri de bu dizide yer alacak.