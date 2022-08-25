Şahan Gökbakar, hem Halil Konakçı hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini tiye alarak yaptıı paylaşımaEski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten yanıt geldi. Peki, Şahan Gökbakar "Abdest"olayı ne? Şahan Gökbakar Melih Gökçek tartışması nedir?

ŞAHAN GÖKBAKAR MELİH GÖKÇEK TARTIŞMASI NEDİR?

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise hem bu konuyu hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır." sözlerini tiye alıp sosyal medya hesabından, "Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz." ifadelerini kullandı.

Gökbakar'ın bu sözlerine en sert tepki ise Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, paylaşımında şunları söyledi: "Tamam her türlü soytarılığı yapıyorsun ama haddini aşıp dini konularla alay edemezsin. İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme. Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun hem karşı taraf. Haddini bil"

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