Sahadan çekilmenin cezası ne? Puan silme, küme düşme var mı?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 2. Yarı maç 2-1 deva ederken İstanbulspor sahadan çekildi. Peki, Sahadan çekilmenin cezası ne?

SAHADAN ÇEKİLMENİN CEZASI NE?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. İkinci yarı maç 2-1'ken İstanbulspor sahadan çekildi.

Maçta Trabzonspor'un attığı gol öncesindeki faul pozisyonuna itirazı nedeniyle İstanbulspor sahadan çekildi.

İstanbulspor kaptanı Ali Yaşar, hakemlere takımın sahadan çekildiğini iletti.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor 2-1 öndeyken takımı sahadan çekti ve oyunculara "Soyunma odasına gidin" dedi.

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

MAÇ YARIDA KALDI

İstanbulsporlu oyuncu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek Hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını ifade etti. Ardından Hakem Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. Maç ise yarıda kaldı.

Maç ile ilgili karar henüz açıklanmadı.