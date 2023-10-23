Saha dışında da takipte! İsmail Kartal, Osayi Samuel'e yasak getirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-2 kazanılan Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Osayi Samuel ile ilgili konuştu ve Nijeryalı futbolcuya PlayStation'u yasakladığını söyledi. Kartal, "Bright'ın hala eksikleri var, hala tam istediğim gibi değil. Dün akşam toplantı yaptık onunla. Gece yarılarına kadar oyun oynamak yok dedim, söz verdi oynamayacağını söyledi. Düzeltmesi gereken eksikleri var onları da düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak" dedi.

Ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 4-2 kazanılan Hatayspor maçını değerlendirdi. Osayi Samuel ile ilgili konuşan Kartal, Nijeryalı futbolcuya PlayStation'u yasakladığını dile getirdi.

"PLAYSTATION OYNAMASINI YASAKLADIM"

Deneyimli çalıştırıcı, Nijeryalı futbolcuya PlayStation'ı yasakladığını söyledi. İsmail Kartal, "Osayi'nin hala eksikleri var, hala tam istediğim gibi değil. Dün akşam toplantı yaptık onunla. Gece yarılarına kadar oyun oynamak yok dedim, söz verdi oynamayacağını söyledi. Düzeltmesi gereken eksikleri var onları da düzeltirse 1. sınıf oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Takım hakkında da konuşan Kartal, "9'da 9 yapmak çok güzel, oyuncularımı tebrik ediyorum. Camianın beklentilerine güzel bir cevap verdik ama ben bunlara çok takıntılı bir insan değilim. Ludogorets maçına odaklandık" dedi.