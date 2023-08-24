Şah Pilavı tarifi! Masterchef Şah Pilavı nedir, nasıl yapılır? Şah Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Şah Pilavı hangi ülkeye ait?

Masterchef 24 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Şah Pilavı yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Şah Pilavı nasıl yapılır? Şah Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Şah Pilavı tarifi! Şah Pilavı nasıl yapılır? Şah Pilavı nedir, ne demektir? Şah Pilavı hangi ülkeye ve yöreye aittir? Şah Pilavı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şah Pilavı tarifi oldu. Peki en güzel Şah Pilavı tarifi nasıldır? Şah Pilavı nasıl yapılır? Şah Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Şah Pilavı tarifi! Şah Pilavı nedir, ne demek? Masterchef Şah Pilavı nasıl yapılır? Şah Pilavı hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Şah Pilavı hangi ülkeye ve yöreye aittir? Şah Pilavı hangi ülkede? Şah Pilavı ne demektir? İşte detaylar...

ŞAH PİLAVI NEDİR, NE DEMEK? ŞAH PİLAVI HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Şah Pilavı, Azerbaycan mutfağına ait özel bir pilav türüdür.

ŞAH PİLAVI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 su bardağı uzun tane beyaz pirinç

500 gr dana eti (kuşbaşı doğranmış)

2 büyük soğan

1 su bardağı haşlanmış nohut

1/2 su bardağı kuş üzümü (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı doğranmış badem veya fıstık (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı sıvı yağ veya tereyağı

1/2 çay bardağı sıcak su

1/2 çay bardağı nar ekşisi veya limon suyu

Tuz, karabiber, safran (isteğe bağlı)

Tarçın çubuğu veya toz tarçın (isteğe bağlı)

ŞAH PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayın ve 30 dakika kadar suda bekletin. Ardından süzün.

Etleri tencereye alın ve suyunu çekene kadar kısık ateşte kendi yağında kavurun.

İnce doğranmış soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Haşlanmış nohutları ve isteğe bağlı olarak kuş üzümünü ekleyin. Karıştırarak kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak safranı veya tarçını ekleyin.

Pirinçleri ekleyin ve karıştırarak kavurun. Pirinçlerin rengi değişene kadar yaklaşık 5 dakika kavurun.

Sıcak suyu ekleyin ve karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Nar ekşisi veya limon suyunu ekleyin ve karıştırın.

Üzerini bir havlu veya kağıt havlu ile örtün, kapağını kapatın ve en düşük ateşte 15-20 dakika demlemeye bırakın.

İsteğe bağlı olarak badem veya fıstığı hafifçe kızartın.

Pilavı servis tabağına alın. Üzerine kızarmış badem veya fıstığı serpin.

Şah Pilavını servis yapmadan önce karıştırmadan önce tane tarçın veya tarçın tozuyla süsleyebilirsiniz.

Bu özel pilav Azerbaycan mutfağının geleneksel lezzetlerinden biridir. Afiyet olsun!