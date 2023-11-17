Şah damarı neden tıkanır? Sorusu, zaman zaman yaşanan olayların ardından gündeme geliyor ve birçok kişi tarafından merak edilerek internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Şah damarı neden tıkanır? Şah damarı tıkanırsa ne olur, öldürür mü?

Zaman zaman birçok kez duymakta olduğumuz rahatsızlıklardan bir tanesi olan Şah damarı tıkanmasına dair birçok detay merak edilmekte. Bu detaylar arasında Şah damarı neden tıkanır? Ve Şah damarı tıkanırsa ne olur, öldürür mü? Soruları en çok araştırılanlar arasında yer almakta. Peki, Şah damarı neden tıkanır? Şah damarı tıkanırsa ne olur, öldürür mü?

ŞAH DAMARI NEDEN TIKANIR?

Şah damarı tıkanıklığı, bilinen adıyla karotis arter hastalığı, genellikle damar duvarında plak adı verilen yağlı birikimlerin ve kolesterol artıklarının birikmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum, kalp sağlığını etkileyen koroner arterlerdeki ateroskleroz gibi, şah damarlarının iç kısmında da damar sertliği olarak adlandırılan bir duruma yol açabilir. Normalde esnek ve pürüzsüz bir yapıya sahip olan sağlıklı bir atardamar duvarı, yüksek kolesterol seviyeleri, obezite ve sigara kullanımı gibi olumsuz etkenlerin etkisiyle yağ, kolesterol ve kireç gibi zararlı maddelerin birikmesine maruz kalır.

Bu zararlı maddelerin birikmesi, damar duvarında kalın bir kireç tabakası olan aterosklerotik plak oluşturur. Şah damarı tıkanıklığı, bu plakların birikmesi sonucunda damarın esnekliğini kaybetmesi, daralması veya tamamen tıkanmasıyla ortaya çıkar. Bu durum, beyne giden kan akışında azalmaya neden olabilir. Kan akımındaki bu azalma, beyin oksijen ve besin alımını etkileyerek, inme riskini artırır.

Şah damarı darlığı, zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmezse kalıcı bir tıkanıklığa ve buna bağlı olarak kalıcı inme ve beyin hasarına neden olabilir. Bu nedenle, şah damarı tıkanıklığına yönelik tedavi ve önlemler, hastalığın ilerlemesini durdurmak ve ciddi sağlık sorunlarını önlemek adına büyük bir önem taşır. Bu durumun farkında olmak ve risk faktörlerini kontrol altında tutmak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli tıbbi kontrol ve tedavi, şah damarı tıkanıklığıyla mücadelede kritik önem taşıyan unsurlardır.