Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri sözleri! 'Kağıt Kesikleri' şarkı sözleri nelerdir? Kağıt Kesikleri rap sözleri ve hakkında bilgiler! - Haberler

Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sagopa Kajmer'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

KAĞIT KESİKLERİ ŞARKI SÖZLERİ

Aklımın ucundan bile geçmedi pes etmek

Aslanın ağzıyla savaşmayanlara yok ekmek

İstediğini almak için gerektikçe diretmek

Bi' dikçe yokuş çıkıp nefes neyim tüketmek

Kalan son dalımı da verdim ben ateşe

Yenilsen de doymadın pehlivanla güreşe

Ilık esintisin kafa, tutarsın güneşe

Anlattıkça dinliyorum peşpeşe leş klişe

*****

Kapışılan bedava ekmek gibi hatalar

Şimdi toklar ama sonra acıkacaklar

Boynun kıldan ince ise yatışacaklar

Boynun dikse sana savaş açacaklar

Bunların hepsi karşına çıkacaklar

Tam "Bitti" dediğinde kabusu başlatacaklar

Namusun bekçileri uyuya kalacaklar

En büyük namussuzlarsa onlar olacaklar

*****

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Acil durum)

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Sinyal, sinyal)

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Olay, olay)

Benden duymuş olma (Kâğıt kesikleri kanatır)

*****

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Acil durum)

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Sinyal, sinyal)

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Olay, olay)

Benden duymuş olma (Kâğıt kesikleri kanatır)

*****

Son gülen iyi güler ışıklarını karartma

Ben ağır abileri hafif gördüm abartma

Gerçekle mübalağayı birbirine karıştırma

Terazin şaşmasın, süte damla kan bulaştırma

Yerine adam koyamayız sen yaşayacan

Üstünde adın yazan kimliği sen taşıyacan

Hep okşamayacak hayat biraz da sen acıyacan

Acınacak duruma düşmemek için kimseye acımayacan

Ey can, kalmadı heyecan

Ne farkımız kaldı ki solucanlardan

Atlarken insanlar yüksek balkonlardan?

Karanlık manzaralar baktığım şu camlardan

Hazin mektuplar yazıyorum bu zindandan

*****

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Acil durum)

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Sinyal, sinyal)

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Olay, olay)

Benden duymuş olma (Kâğıt kesikleri kanatır)

*****

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Acil durum)

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Sinyal, sinyal)

Benden duymuş olma

Olan biten bu (Olay, olay)

Benden duymuş olma (Kâğıt kesikleri kanatır)

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