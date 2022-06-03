Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri sözleri! 'Kağıt Kesikleri' şarkı sözleri nelerdir? Kağıt Kesikleri rap sözleri ve hakkında bilgiler! - Haberler

Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri sözleri! 'Kağıt Kesikleri' şarkı sözleri nelerdir? Kağıt Kesikleri rap sözleri ve hakkında bilgiler!
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Sagopa Kajmer'in yeni albümü Kağıt Kesikleri'nin albüm şarkısı Youtube'da kısa süre içerisinde 180 bin izlenme ve 13 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kağıt Kesikleri sözleri nelerdir? Kağıt Kesikleri rap şarkısı sözleri nedir? Tüm sözler yazımızda...
Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sagopa Kajmer'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
KAĞIT KESİKLERİ ŞARKI SÖZLERİ
Aklımın ucundan bile geçmedi pes etmek
Aslanın ağzıyla savaşmayanlara yok ekmek
İstediğini almak için gerektikçe diretmek
Bi' dikçe yokuş çıkıp nefes neyim tüketmek
Kalan son dalımı da verdim ben ateşe
Yenilsen de doymadın pehlivanla güreşe
Ilık esintisin kafa, tutarsın güneşe
Anlattıkça dinliyorum peşpeşe leş klişe
*****
Kapışılan bedava ekmek gibi hatalar
Şimdi toklar ama sonra acıkacaklar
Boynun kıldan ince ise yatışacaklar
Boynun dikse sana savaş açacaklar
Bunların hepsi karşına çıkacaklar
Tam "Bitti" dediğinde kabusu başlatacaklar
Namusun bekçileri uyuya kalacaklar
En büyük namussuzlarsa onlar olacaklar
*****
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Acil durum)
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Sinyal, sinyal)
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Olay, olay)
Benden duymuş olma (Kâğıt kesikleri kanatır)
*****
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Acil durum)
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Sinyal, sinyal)
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Olay, olay)
Benden duymuş olma (Kâğıt kesikleri kanatır)
*****
Son gülen iyi güler ışıklarını karartma
Ben ağır abileri hafif gördüm abartma
Gerçekle mübalağayı birbirine karıştırma
Terazin şaşmasın, süte damla kan bulaştırma
Yerine adam koyamayız sen yaşayacan
Üstünde adın yazan kimliği sen taşıyacan
Hep okşamayacak hayat biraz da sen acıyacan
Acınacak duruma düşmemek için kimseye acımayacan
Ey can, kalmadı heyecan
Ne farkımız kaldı ki solucanlardan
Atlarken insanlar yüksek balkonlardan?
Karanlık manzaralar baktığım şu camlardan
Hazin mektuplar yazıyorum bu zindandan
*****
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Acil durum)
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Sinyal, sinyal)
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Olay, olay)
Benden duymuş olma (Kâğıt kesikleri kanatır)
*****
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Acil durum)
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Sinyal, sinyal)
Benden duymuş olma
Olan biten bu (Olay, olay)
Benden duymuş olma (Kâğıt kesikleri kanatır)