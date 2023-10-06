Sagopa Kajmer'ın eski menajerinden olay yaratacak suçlamalar: Vergi kaçırıyor

Sagopa Kajmer'in eski menajeri Alican Metin Parlak, yayınladığı videolarla rapçinin hayranlarına "Cahil" dediği bir ses kaydını ifşa ederek mali müşaviriyle işbirliği yaparak vergi kaçırdığını ileri sürdü.

"SEN ÇETESİN BUNU TÜM TÜRKİYE GÖRECEK"

5 yıl çalıştığı Sagopa Kajmer ile yollarını ayıran ve daha önce "Benim, kızlarımın eşimin can güvenliği ve olacak herhangi bir olaydan Sagopa Kajmer sorumludur" diyen Alican Metin Parlak, bu sefer de Instagram hesabından videolar yayınlayarak rapçiyi hedef aldı. Kendisini çete üyesi olmakla suçlayan Kajmer hakkında iddialarda bulunan Parlak, şu ifadeleri kullandı: "Ben bile 5 yıl senin hizmetini gördüm. 500-600 lira saçını kestirmeye, boyatmaya para vermemek için saçını bile bana kestirdin. TCK'da bile çete olmak için en az 3 kişi lazım. Sen beni çeteden yargılatmaya çalıştın. Asıl çete sensin. Bunu tüm Türkiye görecek."

"VERGİ KAÇIRIYORSUN, YURDA 60 BİN TANE KAÇAK PLAK SOKUYORSUN"

6 Şubat depreminden sonra bir araya geldiğimizde 'depremle ilgili benim bir kuruşumu harcama. Kimseye yardım yok, devlet halletsin' demiştin. Hatırlıyor musun? İnsanları çok seven ama cahil diyen… 'Ne olacak ya ben uyuşturucudan bile yakalandım. 40 bin dolar verdim, serbest kaldım bana hiçbir şey olmaz' diyen kimdi? Vergi kaçırıyorsun, yurda en az yılda 50 – 60 bin tane kaçak plak sokuyorsun. Dijital gelirlerin hepsini nakit olarak çekiyorsun… Şimdi ben mi çete oluyorum?"

"VURULSAM BİLE DAVADAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Rapçi tarafından tehdit edildiğini ileri süren Alican Metin Parlak, "Savcılıkta koruma talebim mevcut. Unutmayın kimse devletten, adaletten üstün değildir. Ben ölsem, vurulsam bile bu davadan vazgeçmeyeceğim. Sizin hakkınız yendiğinde, siz tehdit edildiğinizde ailenizle, sevdiklerinle, kendi can güvenliğinizle o zaman anlarsınız" ifadelerini kullandı.

Sagopa Kajmer'den eski menajerinin iddialarına henüz bir cevap gelmedi.