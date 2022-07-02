Sagopa Kajmer - Aklımı Kaçırmadığım Bir Gün Daha sözleri! 'Aklımı Kaçırmadığım Bir Gün Daha' şarkı sözleri nelerdir?
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Sagopa Kajmer'in yeni şarkısı ve klibi Aklımı Kaçırmadığım Bir Gün Daha, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Aklımı Kaçırmadığım Bir Gün Daha rap sözleri nelerdir?
Sagopa Kajmer - Aklımı Kaçırmadığım Bir Gün Daha şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sagopa Kajmer'e aittir.
AKLIMI KAÇIRMADIĞIM BİR GÜN DAHA SÖZLERİ
Aklımı kaçırmadığım bi' gün daha
Ver güzel haber sabah, sabah
Yaşarken biz bur'da şansa bala
Hayat her zamankinden de kaba
Şut, kap, fırlattım lafımı tut
Kabıma sığmıyo'm, taşıyo'm, uh
Engeli çiğniyo'm sakızca dünyanın rengiyle oynuyo'm gönlümce, uh
Takmıyo'm olanı biteni bu
Günler de geçer elbet gibi su
İçine düştüğünde yutar mutlak seni stresin karanlık pis kuyusu
Dinmeli içinde sürekli şikayet eden o gudubette kinci kişinin içini kasan o homurtusu
Def olsun somurtusu
***
Aklımı kaçırmadığım bi' gün daha
Ver güzel haber sabah, sabah
Yaşarken biz bur'da şansa bala
Hayat her zamankinden de kaba, aah
Oooh
***
Aklımı kaçırmadığım bi' gün daha
Ver güzel haber sabah, sabah
Yaşarken biz bur'da şansa bala
Hayat h?r zamankinden de kaba, aah
Oooh
***
Şut, kap, hey!
***
Fırlattım lafımı tut
Kabıma sığmıyo'm, taşıyo'm, uh
Eng?li çiğniyo'm sakızca dünyanın rengiyle oynuyo'm gönlümce, uh, hey!
***
Fırlattım lafımı tut
Kabıma sığmıyo'm, taşıyo'm, uh
Engeli çiğniyo'm sakızca dünyanın rengiyle oynuyo'm gönlümce, uh, hey!
***
Keyfimin kahyası benim oğlum
Hareket eder ritme göre kolum
Hiphopa gel hadi bura benim konum
Ve bur'dan çıkış yok, bura benim sonum
Dedektifim, pusuda yatıyorum
Ben un gibi marazlar eliyorum
Yanına kâr kalacak sananın aklını başından alıyorum
Ben bunu hep yapıyorum
Kendimle baş başa kalıyorum
Yaşım kadar düşündüm
Düşün ne çok düşündürdüm düşünce ben de acıyorum
Ben hamdıydım piştiydim oluyorum
Saldırgan domuzlar kovuyorum
Aklımı kaçırmadığım bir gün daha tadımı tuzumu koruyorum
***
Ey, prr
Sago K
Shit!
Ey, what?
***
Aklımı kaçırmadığım bi' gün daha
Ver güzel haber sabah, sabah
Yaşarken biz bur'da şansa bala
Hayat her zamankinden de kaba, aah
Oooh
***
Aklımı kaçırmadığım bi' gün daha
Ver güzel haber sabah, sabah
Yaşarken biz bur'da şansa bala
Hayat her zamankinden de kaba, aah
Oooh
***
Şut, kap, hey!
***
Fırlattım lafımı tut
Kabıma sığmıyo'm, taşıyo'm, uh
Engeli çiğniyo'm sakızca dünyanın rengiyle oynuyo'm gönlümce, uh, hey!
Fırlattım lafımı tut
Kabıma sığmıyo'm, taşıyo'm, uh
Engeli çiğniyo'm sakızca dünyanın rengiyle oynuyo'm gönlümce, uh, hey!