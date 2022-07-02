Sagopa Kajmer - Aklımı Kaçırmadığım Bir Gün Daha sözleri! 'Aklımı Kaçırmadığım Bir Gün Daha' şarkı sözleri nelerdir?

Sagopa Kajmer - Aklımı Kaçırmadığım Bir Gün Daha şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Sagopa Kajmer'e aittir.

AKLIMI KAÇIRMADIĞIM BİR GÜN DAHA SÖZLERİ

Aklımı kaçırmadığım bi' gün daha

Ver güzel haber sabah, sabah

Yaşarken biz bur'da şansa bala

Hayat her zamankinden de kaba

Şut, kap, fırlattım lafımı tut

Kabıma sığmıyo'm, taşıyo'm, uh

Engeli çiğniyo'm sakızca dünyanın rengiyle oynuyo'm gönlümce, uh

Takmıyo'm olanı biteni bu

Günler de geçer elbet gibi su

İçine düştüğünde yutar mutlak seni stresin karanlık pis kuyusu

Dinmeli içinde sürekli şikayet eden o gudubette kinci kişinin içini kasan o homurtusu

Def olsun somurtusu

***

Aklımı kaçırmadığım bi' gün daha

Ver güzel haber sabah, sabah

Yaşarken biz bur'da şansa bala

Hayat her zamankinden de kaba, aah

Oooh

***

Aklımı kaçırmadığım bi' gün daha

Ver güzel haber sabah, sabah

Yaşarken biz bur'da şansa bala

Hayat h?r zamankinden de kaba, aah

Oooh

***

Şut, kap, hey!

***

Fırlattım lafımı tut

Kabıma sığmıyo'm, taşıyo'm, uh

Eng?li çiğniyo'm sakızca dünyanın rengiyle oynuyo'm gönlümce, uh, hey!

***

Fırlattım lafımı tut

Kabıma sığmıyo'm, taşıyo'm, uh

Engeli çiğniyo'm sakızca dünyanın rengiyle oynuyo'm gönlümce, uh, hey!

***

Keyfimin kahyası benim oğlum

Hareket eder ritme göre kolum

Hiphopa gel hadi bura benim konum

Ve bur'dan çıkış yok, bura benim sonum

Dedektifim, pusuda yatıyorum

Ben un gibi marazlar eliyorum

Yanına kâr kalacak sananın aklını başından alıyorum

Ben bunu hep yapıyorum

Kendimle baş başa kalıyorum

Yaşım kadar düşündüm

Düşün ne çok düşündürdüm düşünce ben de acıyorum

Ben hamdıydım piştiydim oluyorum

Saldırgan domuzlar kovuyorum

Aklımı kaçırmadığım bir gün daha tadımı tuzumu koruyorum

***

Ey, prr

Sago K

Shit!

Ey, what?

***

Aklımı kaçırmadığım bi' gün daha

Ver güzel haber sabah, sabah

Yaşarken biz bur'da şansa bala

Hayat her zamankinden de kaba, aah

Oooh

***

Aklımı kaçırmadığım bi' gün daha

Ver güzel haber sabah, sabah

Yaşarken biz bur'da şansa bala

Hayat her zamankinden de kaba, aah

Oooh

***

Şut, kap, hey!

***

Fırlattım lafımı tut

Kabıma sığmıyo'm, taşıyo'm, uh

Engeli çiğniyo'm sakızca dünyanın rengiyle oynuyo'm gönlümce, uh, hey!

Fırlattım lafımı tut

Kabıma sığmıyo'm, taşıyo'm, uh

Engeli çiğniyo'm sakızca dünyanın rengiyle oynuyo'm gönlümce, uh, hey!