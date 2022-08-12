Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Sağlıkçılara ek ödeme ne kadar? Sağlık personeline ek ödeme detayları merak edildi.

Sağlıkçılara ek ödeme merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Sağlıkçılara ek ödeme ne kadar? Sağlık personeline ek ödeme detayları merak edildi. İşte detaylar...

SAĞLIKÇILARA EK ÖDEME

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun" dedi.

YÖNETMELİK DİLİNİ TERCÜME ETTİ

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. 'Yönetmelik dili' hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

"KİTAP GİBİ SAĞLAM"

Sağlık Bakanı Koca, "Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku" ifadelerini kullanarak yayımlanan yönetmeliğin internet sitesi linkini de paylaştı.