Sağlık Turizmi Dijital Pazarlamayla Hızla Büyüyor

Profesyonel SEO Eğitmeni Ayhan Karaman, dijital pazarlama stratejileriyle sağlık turizmindeki talebi yükseltmek ve yönlendirmenin mümkün olduğunu belirtti. Türkiye'nin sağlık turizmi hacmi 2022'de 4 milyar dolara ulaşacakken, dijital pazarlamaya yatırım yapan markalar ve doktorlar sektörün büyümesini tetikliyor.

Sağlık turizminin dijital pazarlamayla kısa sürede büyüdüğünü söyleyen Profesyonel SEO Eğitmeni Ayhan Karaman, "Dijital pazarlama sağlık turizminde önemli bir yere sahip. Doğru dijital pazarlama stratejileriyle sağlık turizmindeki talebi yükseltmek ve yönlendirmek mümkün. Çünkü dijital pazarlama ve SEO çalışmaları, ülkemizdeki doktorların arama motorlarında öne çıkmasını sağlıyor. Bu da dünyanın dört bir yanındaki hastanın odağını ülkemize çeviriyor" dedi.

Türk Sağlık Turizmi Derneği'nin (TÜSATDER) verilerine göre ülkemizin sağlık turizmi hacmi 2022'de 4 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'ye gelen sağlık turistlerinin sayısı da gün geçtikçe yükseliyor. Bu süreçte ülkemizi 1 milyon 258 bin sağlık turisti ziyaret ederken, kaydedilen oranın üçte birine 2023'ün henüz ilk çeyreğinde ulaşıldığı görülüyor. Sağlığın birçok alanında hizmet veren markalar ve doktorlar ise büyüyen sektördeki payını artırmak için dijital pazarlama stratejilerine yatırım yapıyor ve böylece pazarın büyümesini de tetikliyor. Profesyonel SEO Eğitmeni Ayhan Karaman, Türkiye'de sağlık turizminin dijital pazarlama stratejileriyle daha hızlı büyüdüğünü vurgulayarak, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) ve dijital pazarlamada atılacak doğru adımlarla sağlık turizmi hacminin kısa sürede katlanabileceğini belirtti.

"DİJİTALDEKİ KANALLARLA YABANCI HASTALARA ULAŞMAK MÜMKÜN"

Yurt dışındaki hastaların uygun fiyat, deneyimli doktor, özel tedavi uygulamaları ve konforlu tedavi süreçleri gibi faktörlere dikkat ettiğini ifade eden Profesyonel SEO Eğitmeni Ayhan Karaman, dijital pazarlama ve SEO'da birçok unsurun bütüncül bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Web sitesi içeriklerinden sosyal medya pazarlamasına, PR yönetiminden reklamlara kadar dijitaldeki birçok kanalla yurt dışındaki hastalara ulaşmak çok kolay. Yurt dışında bir dijital pazarlama ağı oluşturarak, sağlık kuruluşunun veya doktorun vizyonu ve misyonu anlatılabilir. Bu aşamada lokalizasyon öne çıkıyor. Farklı dillerde lokalize edilmiş web siteleri veya sosyal medya hesapları, hizmetleri daha anlaşılır hale getiriyor. Sağlık turizminde payını artırmak isteyen kuruluşların ya da doktorların hedef ülkelere yönelik dijital içerik planlamasına yönelmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"DİJİTAL PAZARLAMAYA YATIRIM YAPANLAR ÖNE ÇIKIYOR"

Türkiye'de sağlık hizmeti verenlerin yurt dışındaki hastalara ulaşabilmesi için dijital kanalların stratejik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Profesyonel SEO Eğitmeni Ayhan Karaman sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Yurt dışındaki hastalar güvenilir ve uluslararası akreditasyonlara sahip kliniklere veya doktorlara rağbet gösteriyor. Dijital pazarlama ve SEO uygulamalarıyla bu niteliklere ulaşabilen klinikler ve doktorlar ise globalde öne çıkabiliyor. Böylece yurt dışındaki potansiyel hastalarla daha kolay iletişim kurabiliyor ve sektörün daha hızlı büyümesini sağlıyor."