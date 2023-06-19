Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurusu sonrası vatandaşlar, Sağlık raporları uzatıldı mı? İlaç rapor süreleri uzatıldı mı 2023? Sağlık raporlarının süresi ne zaman bitiyor? Sorularını soruyor. Peki, sağlık raporları uzadı mı? İşte son detaylar…

Sürekli ilaç kullanan ve kronik hastalığı bulunanlar için 2020 yılında yürürlüğe giren ilaç raporlarının geçerlilik süresinin uzatılmasına dair uygulama tartışılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık raporlarının geçerlilik süresine dair son dakika duyurusunu yaptı. Peki, Sağlık raporları uzatıldı mı? İlaç rapor süreleri uzatıldı mı 2023? Sağlık raporlarının süresi ne zaman bitiyor?

SAĞLIK RAPORLARI UZATILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Uzatıldı! Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020'de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor. Son olarak geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek."