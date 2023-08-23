SAĞLIK OCAKLARI KAÇTA KAPANIYOR? Sağlık ocakları, aile hekimleri çalışma saatleri 2023!

Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? Sağlık ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. Hastalanan ve hastaneye gidemeyen vatandaşlar için sağlık ocakları evlere yakın olması ve daha az sıra beklenmesi açısından tercih ediliyor. Peki, Sağlık ocakları, aile hekimleri çalışma saatleri 2023 nedir? İşte detaylar…

Sağlık ocakları ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri sunan bir merkez olarak biliniyor. Peki, Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? Sağlık ocakları, aile hekimleri çalışma saatleri 2023 nedir? İşte detaylar…

SAĞLIK OCAKLARI KAÇTA KAPANIYOR?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Hafta içi: 08:00- 17:00

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

AİLE HEKİMİ, SAĞLIK OCAĞI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

e-Devlet ve Sağlık Bakanlığının elektronik uygulaması olan e-Nabız üzerinden, kişiler kendilerine en yakın aile hekimini harita üzerinden görerek elektronik ortamda aile hekimi değişikliğini yapabilmektedir. Her ayın 5' i ile 21 arasında yapılan değişiklikler aynı gün gece 23:59'da, ayın 21' inden sonraki ayın 5' ine kadar olan değişiklik talepleri ise sonraki ayın 5' inde gece 23:59' da gerçekleşmektedir. Değişiklik taleplerinin gerçekleşme zamanına kadar iptal edilebilmesi mümkün olup, değişiklik gerçekleştikten sonra iptal işlemi yapılamamaktadır. Kayıtlı vatandaş sayısı 4.000'den fazla olan hekime geçiş söz konusu olmayıp, 3 ay içerisinde en fazla 1 defa değişiklik yapılabilmektedir.