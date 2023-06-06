Sağlık ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. Aile hekimliği kaçta açılıyor? Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? sorularının cevaplarını sizler için derledik. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Aile Hekimiği her gün açık mı? Sağlık ocağı çalışma saatleri! Aile Hekimliği çalışma saatleri! Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? Sağlık ocaklarının öğle arası kaçta, saat kaçta açılıyor?

Sağlık ocakları kaçta kapanıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Ocağına gidecek olan vatandaşlar ilçelerindeki Sağlık Ocağının saat kaçta açılıp kaçta kapandığını sorguluyor. Saatler, doktorların çalışma shiftine göre değişiklik gösterebilir bu nedenle ilgili merkezin saat kaça kadar açık olduğunu ve saat kaçta kapandığını öğrenmek için telefon üzerinden arayarak bilgi almanızı öneririz. Sağlık ocakları kaçta kapanıyor? Sağlık ocaklarının öğle arası kaçta, saat kaçta açılıyor?

SAĞLIK OCAKLARI KAÇTA KAPANIYOR?

Aile hekimliği yani sağlık ocağı çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocaklar hafta içi 08:00- 17:00 saatleri arasında açık. Ancak 12:30- 13:30 saatleri arasında öğle arası veriyorlar.

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)

Aile Hekimi sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası e-devlet'ten sorgulayabilirsiniz.

Aile hekimi sorgulamasının ardından ilçenizde bulunan Sağlık Ocağı ile iletişime geçerek saatleri güncel olarak öğrenmeniz mümkün.