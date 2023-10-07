Hastalanan ve hastaneye gidemeyen vatandaşlar için sağlık ocakları evlere yakın olması ve daha az sıra beklenmesi açısından tercih ediliyor. Peki, Sağlık ocakları hangi günler açık? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı?

Sağlık ocakları hangi günler açık 2023? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı?

Sağlık ocakları hangi günler açık? Sorusu, özellikle sağlık sorunu yaşamakta olan kişiler başta olmak üzere internet üzerinde araştırılmakta. Sağlık ocakları ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri sunan bir merkez olarak biliniyor. Peki, Sağlık ocakları hangi günler açık? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı?

SAĞLIK OCAKLARI HANGİ GÜNLER AÇIK 2023?

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak 12:30- 13:30 saatleri arasında öğle arası veriyorlar. Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Buna göre Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sağlık ocakları açıktır.

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Sağlık Ocakları yurt genelinde 08.00 - 17.00 arasında açıktır. 12.00 - 13.00 arası öğle tatili yapılmaktadır. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)