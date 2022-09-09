Sağlık Ocakları haftasonu açık mı? Sağlık Ocakları haftasonu çalışma saatleri 2022! Haftasonu Sağlık Ocakları çalışıyor mu? Sağlık Ocakları Cumartesi
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Vatandaşın merak ettiği konular arasında Sağlık Ocaklarının haftasonu çalışıp çalışmadığı merak edilen konular arasında. Sağlık sorunlarımız için ve düzenli ilaçlarımızı yazdırmak için başvurduğumuz Sağlık Ocaklarının haftasonu açık olup olmadığı merak ediliyor. Sağlık Ocakları haftasonu açık mı? Sağlık Ocakları haftasonu çalışma saatleri 2022! Haftasonu Sağlık Ocakları çalışıyor mu? Sağlık Ocakları Cumartesi günü çalışıyor mu?
Haftasonu çoğu kurumun kapalı olmasından dolayı Sağlık Ocaklarının çalışıp çalışmadığı vatandaşın araştırdığı konulardan birisi. Aile Hekimliği'nin çalışma saatlerini bilen vatandaşlar Aile Hekimliği'nin haftasonu çalışma durumunu araştırmakta. Peki, Sağlık Ocakları haftasonu açık mı? Sağlık Ocakları haftasonu çalışma saatleri 2022! Haftasonu Sağlık Ocakları çalışıyor mu? Sağlık Ocakları Cumartesi günü çalışıyor mu?
Sağlık sorunlarımız olduğunda evimize en yakın olan sağlık kuruluşlarından birisi olan Sağlık Ocaklarının haftasonu açık olup olmadığı merak konusu. Sağlık Ocakları haftaiçi 08:00 ile 17:00 saatleri arasında çalışırken haftasonları hizmet vermiyor.
Sağlık Ocaklarının haftaiçi mesai saatleri 08:00'da başlayarak 17:00'da biterken öğle arası saatleri ise 12:00 ile 13:00 arasıdır.
Sağlık Ocakları çoğu kuruluş gibi hizmet vermiyor. Sağlık Ocakları resmi tatillerde kapalı oluyor.