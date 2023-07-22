Sağlık ocakları hafta sonu açık mı 2023? Sağlık ocakları hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sağlık ocağı çalışma günleri!

Sağlık problemi yaşadığımızda başvurduğumuz yerler arasında ilk sıralarda yer alan Sağlık ocakları hafta sonu açık mı? Merak ediliyor. Peki, Sağlık ocakları hafta sonu açık mı? Sağlık ocakları hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2023 Sağlık ocağı çalışma günleri!

Sağlık ocakları hafta sonu açık mı 2023? Sorusu, hafta sonu sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve bu nedenle araştırılıyor. Sağlık ocakları birçok farklı konumda bulunması nedeniyle vatandaşlar tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor. Peki, Sağlık ocakları hafta sonu açık mı? Sağlık ocakları hafta sonu kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2023 Sağlık ocağı çalışma günleri!

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI 2023?

Cumartesi günleri kapalı olan sağlık ocakları, hafta sonu komple kapalıdır ve sadece hafta içi hizmet vermektedir. Buna göre Cumartesi ve Pazar günleri sağlık ocakları kapalıdır. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar en yakın hastanenin acil servisine başvurarak sağlık hizmetinden yararlanabilir.

2023 SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

Sadece hafta içi hizmet vermekte olan sağlık ocakları, sabah saat 08:00'da açılıyor ve öğlen 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Daha sonrasında bir saatlik bir öğle molasının ardından saat 13:30'dan itibaren tekrar açılıyor ve kapanış saati olan 17:00'a kadar açık kalıyor. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)

SAĞLIK OCAĞI ÖĞLE ARASI KAÇTA?

Sağlık ocağı ismiyle bilinmekte olan aile hekimliği çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocaklar hafta içi 08:00- 17:00 saatleri arasında açık. Ancak 12:30- 13:30 saatleri arasında öğle arası veriyorlar.