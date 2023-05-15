Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçların gelmesi ile birlikte Sağlık ocakları bugün açık mı? Sorusu gündeme geldi. Bu nedenle Sağlık ocakları bugün açık mı? Sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Sağlık ocakları bugün açık mı? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı? 15 Mayıs sağlık ocakları açık mı olacak?

Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlandı. Türkiye geneli seçim sonuçları internet üzerinde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. En çok merak edilen sorular arasında Sağlık ocakları bugün açık mı? Sorusu da yer alıyor. Peki, Sağlık ocakları bugün açık mı? Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı? 15 Mayıs sağlık ocakları açık mı olacak?

SAĞLIK OCAKLARI BUGÜN AÇIK MI?

YSK tarafından yayınlanan seçim yasakları arasında eczanelere dair bir uygulama bulunmuyor. 15 Mayıs Pazartesi gününün resmi tatil olmamasından kaynaklı olarak eczaneler açık olacak. Buna göre seçim günü eczaneler olağan şekilde hizmet vermeye devam edecek.

PARTİ PARTİ VEKİL SAYILARI

Partilerin ve ittifakların meclis koltukları için verdiği yarışta ise;

AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.4, sandalye sayısı ise 266 oldu.

MHP'nin oy oranı son seçimde yüzde 10.05, sandalye sayısı ise 50 oldu.

Sonuçlarda en büyük sürprizi ise ilk kez seçimlere giren Yeniden Refah Partisi yaptı. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti, yüzde 2.84 ile 5 vekil çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı toplam 321 vekil sayısına ulaşıyor.

CHP ise yüzde 25,40 oy oranıyla 169 sandalye kazandı.

İYİ Parti yüzde 9.79 ile 44 vekil çıkardı. Böylece Millet İttifakı yüzde 35.13 ile TBMM'de 213 vekil ile temsil edilecek.

YSP yüzde 8,79 oyla 62 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekiline ulaşmış olacak. Diğer İttifaklar ise Meclis'e vekil sokamadı.

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