İşçi ve emekçiler tarafından kutlanan işçi bayramı nedeniyle gündeme Sağlık ocakları 1 Mayıs'ta çalışıyor mu, açık mı? Sorusu geliyor. Sağlık ocağında sağlık hizmetlerini karşılamak isteyen vatandaşlar, Sağlık ocakları 1 Mayıs'ta çalışıyor mu, açık mı? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Sağlık ocakları 1 Mayıs'ta çalışıyor mu, açık mı? Bugün Sağlık ocakları açık mı kapalı mı?

Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmekte olan 1 Mayıs'a dair araştırmalar sürüyor. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmekte olan Sağlık ocakları 1 Mayıs'ta çalışıyor mu, açık mı? Bugün Sağlık ocakları açık mı kapalı mı? Peki, Sağlık ocakları 1 Mayıs'ta çalışıyor mu, açık mı? Bugün Sağlık ocakları açık mı kapalı mı?

SAĞLIK OCAKLARI 1 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Sağlık ocakları, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle 1 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 2 Mayıs tarihinden itibaren sağlık ocakları tekrar hizmet vermeye devam edecek. 1 Mayıs tarihinde bütün kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Buna göre 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sağlık ocakları da kapalı olacaktır.

1 MAYIS'TA OTOBÜS, METRO, TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak. Buna göre İETT tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak.