Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sağlık ocaklarında tedavi görmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sağlık ocaklarının hafta sonu çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, Sağlık ocağı hafta sonu açık mı? Sağlık ocağı hafta sonu çalışıyor mu? Sağlık Ocağı çalışma saatleri!

Sağlık ocaklarında tedavi olmak isteyen vatandaşlar sağlık ocaklarının çalışma saatlerini merak ediyor. Hafta içi hizmet veren sağlık ocaklarının hafta sonu çalışma saatlerini merak edenler ise Sağlık ocağı hafta sonu açık mı? Sağlık ocağı hafta sonu çalışıyor mu? Sağlık Ocağı çalışma saatleri! aramasını yapıyor.

SAĞLIK OCAĞI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta içi 08:00- 17:00 saatleri aralığında hizmet verirken 12:00- 13:00 saatleri arasında öğle arası molası veriyor. Sağlık ocakları hafta sonu hizmet vermemektedir.