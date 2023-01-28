Birçok farklı sağlık sorunu nedeniyle farklı zamanlarda sağlık sorununun meydana gelmesi nedeniyle birçok kişi Sağlık ocağı cumartesi günleri açık mı? Sorusunu merak edebiliyor. Peki Sağlık ocağı cumartesi günleri açık mı? Hafta sonu Sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 2023 sağlık ocakları çalışma saatleri!

Sağlık ocağı cumartesi günleri açık mı? Sorusu, hafta sonu sağlık sorunu yaşamakta olan vatandaşlar tarafından sıklıkla arama motorları üzerinde araştırılıyor ve merak ediliyor. Farklı ihtiyaçlar nedeniyle sağlık ocağına başvurmakta olan vatandaşlar, hafta sonu sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Oldukça kolay bir şekilde ulaşabilen sağlık ocakları, sağlık hizmeti veren önemli kurumlardan birisidir. Peki Sağlık ocağı cumartesi günleri açık mı? Hafta sonu Sağlık ocağı açık mı, kapalı mı? 2023 sağlık ocakları çalışma saatleri!

SAĞLIK OCAĞI CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?

Yurt genelinde hafta içi 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermekte olan sağlık ocakları, cumartesi günleri hizmet vermemektedir.

SAĞLIK OCAĞI PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Cumartesi günleri kapalı olan sağlık ocakları, hafta sonu komple kapalıdır ve sadece hafta içi hizmet vermektedir. Buna göre pazar günleri sağlık ocakları kapalıdır.

2023 SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA SAATLERİ

Sadece hafta içi hizmet vermekte olan sağlık ocakları, sabah saat 08:00'da açılıyor ve öğlen 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Daha sonrasında bir saatlik bir öğle molasının ardından saat 13:30'dan itibaren tekrar açılıyor ve kapanış saati olan 17:00'a kadar açık kalıyor. Sağlık Ocağı çalışma saatleri yurt genelinde aynı olmakla birlikte bazı bölgelerde doktor çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir. (Bazı doktorların çalışma saatleri esnek olabiliyor.)

SAĞLIK OCAĞI ÖĞLE ARASI KAÇTA?

Sağlık ocağı ismiyle bilinmekte olan aile hekimliği çalışma saatleri merak ediliyor. Sağlık ocaklar hafta içi 08:00- 17:00 saatleri arasında açık. Ancak 12:30- 13:30 saatleri arasında öğle arası veriyorlar.