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Sağlık çalışanlarına promosyon ne zaman verilecek, promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman?

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Sağlık çalışanlarına promosyon ne zaman verilecek, promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman?

Sağlık çalışanlarının heyecanla beklediği haber geldi. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya vardı. Peki, Sağlık çalışanlarına promosyon ne zaman verilecek, promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman?

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Sağlık çalışanlarına promosyon ne zaman verilecek? Sağlık çalışanlarının heyecanla beklediği haber geldi. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya vardı. Peki, Sağlık çalışanlarına promosyon ne zaman verilecek, promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Sağlık çalışanlarına promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı tarih henüz netleşmedi. Konuyla ilgili detaylar aktarıldığı sürece haberimizde yer alacaktır.

Sağlık çalışanlarına promosyon ne zaman verilecek, promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman?

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

Sağlık çalışanlarına promosyon ne zaman verilecek, promosyon ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda Vakıfbank ile promosyon anlaşması yapmıştı. Anlaşma kapsamında emniyet personeline 3 yıllık 27 bin TL ödenmesi kararlaştırılmıştı. Protokol 1 Kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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