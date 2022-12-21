Milyonlarca Sağlık çalışanının bir süredir beklediği.Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme oranları beli oldu. Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşmada promosyon tutarları belli oldu. Peki, Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına promosyon ödememelerinin yapılacağını daha önce duyurmuştu. Peki, Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ödemeleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

Sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı. Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek. Ancak ödemelerin ne zaman yapılacağı ya da yılbaşından önce yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.