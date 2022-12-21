Sağlık çalışanları promosyon kaç TL oldu ve sağlık çalışanları promosyon ne zaman yatacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi yapılacak. Ardından, Sağlık çalışanları promosyon kaç TL oldu? Sağlık çalışanları promosyon ne zaman yatacak? soruları gündeme geliyor. Peki, Sağlık çalışanları promosyon kaç TL oldu? Sağlık çalışanları promosyon ne zaman yatacak?

Sağlık çalışanlarının heyecanla beklediği haber geldi. Sağlık çalışanları promosyon kaç TL oldu? Sağlık çalışanları promosyon ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranıyor. Sağlık çalışanları promosyon kaç TL oldu ve sağlık çalışanları promosyon ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık çalışanları promosyon kaç TL oldu? Sağlık çalışanları promosyon ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

SAĞLIK ÇALIŞANLARI PROMOSYON KAÇ TL OLDU?

Sağlık çalışanlarının heyecanla beklediği haber geldi. Sağlık Bakanlığı ile Ziraat Bankası maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya vardı. Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda Vakıfbank ile promosyon anlaşması yapmıştı. Anlaşma kapsamında emniyet personeline 3 yıllık 27 bin TL ödenmesi kararlaştırılmıştı. Protokol 1 Kasım tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.