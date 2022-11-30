Sağlık Bakanlığı çalışanları için banka promosyonu verilecek mi ve Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapacağı konusu sık sık gündeme geliyor. Sağlık çalışanları için banka promosyonu verilecek mi sorusu araştırılıyor. Peki, Sağlık çalışanları için banka promosyonu verilecek mi?

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı personelleri için bankalarla yaptıkları anlaşmalarından dolayı, bakanlık bünyesindeki personellere promosyon ödemeleri yapılacak. Ardından, Sağlık çalışanları için banka promosyonu verilecek mi sorusu gündeme geliyor. Sağlık çalışanları için banka promosyonu verilecek mi? Detaylar haberimizdedir…

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BANKA PROMOSYONU VERİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığının hastanelerinde görev yapan sağlık personelini kapsayan promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı zaman haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvurularını 30 Kasım ile 5 Aralık 2022 tarihleri arasında alacak.