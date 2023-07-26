Sağlık Teknikeri ve Teknisyeni atama puanları Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımı sonrası gündeme geldi. Peki, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği KPSS atama puanı nedir? Sağlık atamaları hangi KPSS puanı?

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği KPSS atama puanı nedir? Sağlık atamaları hangi KPSS puanı?

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ KPSS ATAMA PUANI NEDİR?

Adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim),

Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim),

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim),

Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim),

Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89,

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans),

Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans),