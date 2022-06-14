Sağlık Bakanlığı SON DAKİKA patlama oldu mu? (VİDEOLU)

Sağlık Bakanlığı önünde bir sağlık çalışanı kendini ambulansa kilitleyip oksijen tüplerini açtı. Şahsın, "Bakan Fahrettin Koca gelmezse kendimi patlatacağım" dediği ifade edildi. Peki, patlama oldu mu? Sağlık Bakanlığı'nda ne oldu?

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA NELER OLDU?

Sağlık Bakanlığı önünde bir sağlık çalışanı kendini ambulansa kilitledi. Oksijen tüplerini açan şahsın, "Bakan Fahrettin Koca gelmezse kendimi patlatacağım" dediği öğrenildi.

Şahsın, "Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse kendimi patlatırım." dediği öğrenildi. Sağlık çalışanı kendisini ikna etmeye gelenlere ise megafonla "Ben terörist değilim. Kimse gelmesin, sağlık bakanı gelene kadar buradayım" ifadelerini kullandı.

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