Sağlık Bakanlığı bünyesine alınacak 42 bin 500 personel ve işçi alımı için ÖSYM'den kılavuz geldi. Kurum bünyesine 30 bin sağlık personeli alınacak. Ayrıca 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı Şoför - Destek Personeli başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, kontenjanları, başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85.000 personel alınacağını duyurdu. İlk etapta ise 40 bin civarı sağlık personeli alımı, ÖSYM personel alımı kılavuzu aracılığıyla yapılacak. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, ilk etapta 42.500 personel alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiği bilgisini paylaştı. Peki, Sağlık Bakanlığı Şoför - Destek Personeli başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, kontenjanları, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI ŞOFÖR-DESTEK PERSONELİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI? KILAVUZ YAYIMLANDI!

KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini 30 Kasım – 5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden tamamlanabilecek.

42.500 KİŞİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personel ile 1183 sözleşmeli alımı yapılacak.

30 bin sözleşmeli personelin 15 bin 537'si tıbbi sekreter, 5 bin 831'i ise hemşire olacak. Adaylar KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle atanacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu üzerinden kontenjan bilgilerine ulaşılabilecek.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."

Sözleşmeli personel pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle:

"Büro Personeli 400 (Lisans), İstatistikçi 38 (Lisans), Bilgisayar Mühendisi 70 (Lisans), Biyomedikal Mühendisi 116 (Lisans), Çevre Mühendisi 15 (Lisans), Elektrik/Elektronik Mühendisi 10 (Lisans), Endüstri Mühendisi 24 (Lisans), İnşaat Mühendisi 27 (Lisans), Şoför 483 (Ortaöğretim), Toplam: 700 (Linans), 483 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 1183."

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