Sağlık Bakanlığı promosyonu yattı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar?

Milyonlarca Sağlık çalışanını yakından ilgilendiren Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz tarihlerde anlaşma sağlanan promosyonun miktarı da açıklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri başladı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri kimleri kapsıyor? Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemeleri yattı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Milyonlarca Sağlık çalışanının merakla beklediği Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası'yla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına promosyon ödemesi yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri başladı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri kimleri kapsıyor? Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemeleri yattı mı? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile imzaladığı protokol sonucunda sağlık çalışanlarına, maaş farkına bakılmaksızın 29 bin TL promosyon verileceği duyuruldu. Herkese aynı miktarda yapılacak olan ödemeler 30 Aralık Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR?

Sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Koca, açıklamasında "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadelerini kullandı. Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.