Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne kadar?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri, yılbaşına sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi için Ziraat Bankası ile anlaşma imzalamıştı. Binlerce Sağlık çalışanının yakından ilgilendiren Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri kimleri kapsıyor? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sağlık çalışanlarına banka promosyonu için, geçtiğimiz aylarda Ziraat Bankası ile 29 bin TL anlaşmaya varılmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri kimleri kapsıyor? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Koca "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Ziraat Bankası ve Sağlık Bakanlığı arasındaki anlaşmaya göre 3 yıllık protokol karşılığında maaş ücretine bakılmaksızın 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı Promosyon ödemelerine ilişkin henüz yeni bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.