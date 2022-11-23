Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, sağlık çalışanlarına teşvik ödemeleri için müjdeli haber verilmişti. Peki, sağlık çalışanlarına teşvik ödemeleri ne zaman, kimleri kapsıyor? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı teşvik ödemeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemeleriyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanırken gözler "Sağlık Bakanlığı promosyon ve teşvik ödemeleri ne zaman yatırılacak ve kimleri kapsayacak?" Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOYON ÖDEMLERİ KİMLERE VERİLECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı. Bakan Koca" Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" ifadesini kullandı.

Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.

Teşvik ek ödemesinde işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı; laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi, kalibrasyon ve laboratuvar verimliliği ve benzeri kriterler ile; personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı dikkate alınacak. Ayrıca Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞVİK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık çalışanlarına teşvik ve promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi tarih ise açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞVİKİ KİMLERE ÖDENECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamasında 'Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak.' ifadelerini kullandı.