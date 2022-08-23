Sağlık Bakanı Fahrettin Koca personel alımı ile ilgili müjdeyi verdi.Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığına personel alımı ile ilgili bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak mı, ne zaman merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak mı, ne zaman yapacak merak ediliyor. 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak mı, ne zaman araştırılıyor. Bakan Koca müjdeyi verdi sağlık çalışanlarına. Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak mı, ne zaman? Bakan Koca müjdeyi verdi! Detaylar haberimizdedir…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanları ile ilgili paylaşımda bulundu. Bu yıl Sağlık Bakanlığı'nda görülmemiş bir büyüklükte kadro açılacağını belirten Bakan Koca, 85 bin kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında, "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerine yer verdi.

Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 Bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 22, 2022

Geçtiğimiz haftalarda Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, Sağlık Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, temel ve teşvik ek ödemesinden oluşacak, temel ek ödeme, "sabit ödeme" ve personelin ödüllendirilerek motivasyonun artırılması amacıyla getirilen "taban ödemenin" toplamıyla belirlenecek. Düzenlemeyle birlikte hekimlere 5 ile 10 bin TL arasında, hemşire ve sağlık memurlarına 850 lira, teknikerlere ise 500-600 lira civarında ek ödeme yapılacak.

Mart ayında da Sağlık Bakanlığı'nın 20 bin personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararla 5 bin 175'i hemşire olmak üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile çeşitli kadrolara 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.