Başvuruları 30 Kasım- 5 Aralık tarihleri arasında tamamlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından bir süredir araştırılıyordu. Beklenen açıklama dün ÖSYM tarafından geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı!

30 Kasım - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonları için beklenen açıklama ÖSYM tarafından geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM TERCİH SONUÇLARINI AÇILANDI MI?

KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 183 YENİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

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