Sağlık bakanlığında personel olarak çalışmak isteyen kişiler tarafından sıkı takip edilen konulardan birisi de Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacağı oluyor. Sağlık bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık bakanlığı 85 bin personel alımı şartları nelerdir, başvuruları ne zaman?

Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman? Sorusu başta olmak üzere konu hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için Sağlık bakanlığı 85 bin personel alımı şartları nelerdir, başvuruları ne zaman? Sorularını yanıtladık. Peki, Sağlık bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık bakanlığı 85 bin personel alımı şartları nelerdir, başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Henüz Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri duyurulmadı. Personel alımı için net bir tarih belirtildiğinde ise haberimiz güncellenecektir. Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada " "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullanan Bakan Koca, görülmemiş bir kadro açıldığına dikkat çekerek "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 85 bin personel alım şartları henüz belirtilmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Kılavuz ile birlikte kadro ve branş dağılımı, başvuru tarihleri belli olacak.