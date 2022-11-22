Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başladı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı süreci için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında açıklamalar yapmıştı. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı gündem oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı kadro ve branş dağılımı belli mi, başvuru şartları ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuz İŞKUR'a gönderildi. Bakan Koca tarafından açıklanan detaylar kapsamında kadro, branş ve kontenjan dağılımıvatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 85 bin personel alımı kapsamında ilk etapta 42 bin 500 sağlık çalışanı kadrolarına yerleştirilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru kılavuzu gündemdeki yerini koruyor. İŞKUR işçi alımı ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN,BAŞLADI MI?

11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Detaylar yayımlanacak kılavuz ile belli olacak.

SAĞLIK BAKANLĞI PERSONEL ALIMI NASIL OLACAK, MÜLAKAT OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 11.317'si sürekli işçi olmak üzere toplam 42.500 sağlık personelinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere listeleri ÖSYM ve İŞKUR'a önümüzdeki hafta gönderiyoruz. Alımda mülakat olmayacak. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız"

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIM KADRO VE BRANŞ DAĞLIMI BELİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları, başvuru kılavuzunun açıklanması ile birlikte belli olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımları ayrıntılı bir şekilde yer alacak.