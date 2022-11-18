Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 85 bin personele istihdam sağlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İŞKUR ve ÖSYM ile koordineli çalışma sonucu personel alımlarının gerçekleşeceğini duyururken atama bekleyen binlerce sağlık personeli başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? İte konu hakkında tüm merak edilenler...

Atama bekleyen milyonlarca memur adayı Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuru kılavuzu için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak, kadro branş dağılımı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Henüz Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri duyurulmadı. Personel alımı için net bir tarih belirtildiğinde ise haberimiz güncellenecektir. Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada " "Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı!" ifadelerini kullanan Bakan Koca, görülmemiş bir kadro açıldığına dikkat çekerek "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 85 bin personel alım şartları henüz belirtilmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Kılavuz ile birlikte kadro ve branş dağılımı, başvuru tarihleri belli olacak.