Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı!

Sağlık sektöründe kamu personeli olarak görev almak isteyen binlerce aday, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecini yakından takip ediyor. Özellikle 2. etap personel alımının ne zaman gerçekleşeceği ve başvuru şartlarının neler olduğu büyük bir merak konusu. Adaylar, bu önemli sürece dair detayları öğrenmek ve hazırlıklarını buna göre yapmak için araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik personel alımı için resmi başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, alım sürecinin Ekim 2025 içinde başlaması planlanıyor. Bu doğrultuda, tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından başvuruların Ekim ayının ortası veya sonlarına doğru açılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvuru süreci tamamen ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden yürütülecek. Adaylar, tercihlerini yalnızca bu dijital platform aracılığıyla yapabilecekler. Başvuruların elden teslim edilmesi, posta yoluyla gönderilmesi veya e-posta gibi diğer iletişim kanalları üzerinden yapılması kesinlikle kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır.

Bu nedenle adayların başvurularını zamanında ve doğru şekilde AIS üzerinden gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca, tercih süreci başladığında sistem üzerinde yaşanabilecek yoğunluklara karşı dikkatli ve hızlı hareket etmek gerekecek. Tüm adayların süreci yakından takip etmeleri ve başvuru adımlarını eksiksiz tamamlamaları önerilmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu, sağlık sektöründe kamuya atama bekleyen adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Bakanlık tarafından 18 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurulmuş olsa da, tercih kılavuzu henüz ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımlanmadı.

KPSS 2025/5 tercih kılavuzu, başvurular başladığında erişime açılacak ve kılavuzda kadro dağılımı, nitelik kodları ile başvuruya dair tüm önemli bilgiler yer alacak. Adayların, kılavuz yayımlanmadan önce belgelerini hazır etmeleri ve resmi duyuruları yakından takip etmeleri kritik öneme sahip. Başvuru süreci kısa süreceği için, adayların hızlı ve dikkatli hareket etmeleri gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik personel alımı için kadro dağılımına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Ancak bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda eksik olan pozisyonlar ÖSYM'ye bildirilecek ve bu doğrultuda tercih kılavuzunda kontenjanlar duyurulacak.

Geçmiş yıllardaki alımlar ve mevcut ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda, en fazla kadronun hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve destek personeli gibi pozisyonlara ayrılması bekleniyor. Özellikle sağlık teknikerliği ve acil sağlık hizmetleri alanlarında yoğun bir kontenjan tahsisi yapılması öngörülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için gerçekleştireceği 18 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili olarak henüz resmî ve nihai kadro dağılımı yayımlanmadı. Ancak, kulis bilgilerine ve önceki dönem alımlarına göre tahmini kadro dağılımı şu şekilde şekilleniyor:

Hemşire: 7.597

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Ebe: 1.280

Teknisyen: 273

Tekniker: 235

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Büro Personeli: 215

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132

Fizyoterapist: 121

Diyetisyen: 74

Çocuk Gelişimcisi: 75

Psikolog: 30

Perfüzyonist: 25

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Sosyal Çalışmacı: 67

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Odyolog: 17

Gerontolog: 6

Biyolog: 10

Destek Personeli: 15

Bu kontenjanlar, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanları doğrultusunda belirlenmiş olup, resmî tercih kılavuzu yayımlandığında kesinleşecektir. Adayların bu kadroları yakından takip etmeleri ve mezun oldukları alanlarla eşleşen pozisyonlara odaklanmaları önerilir.